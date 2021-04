Wat wil Europa bereiken door AstraZeneca voor de rechter te slepen? En kan dat ook nadelig zijn? "Vrees bestaat dat contractanten buiten EU voorrang zullen krijgen”

AstraZeneca levert al maanden veel minder coronavaccins dan is afgesproken. “Daarom hebben we gezamenlijk met alle lidstaten besloten om een ​​gerechtelijke procedure aan te spannen tegen AstraZeneca. Elke dosis telt. Elk vaccin redt levens”, zegt EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). De commissie heeft namens de lidstaten 300 miljoen doses bij AstraZeneca aangekocht, met een optie op nog eens 100 miljoen. Voor die optie heeft de EU inmiddels bedankt. Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal voldoet de Brits-Zweedse fabrikant bij lange na niet aan zijn leveringsverplichtingen. In de eerste drie maanden van het jaar ontving de EU nog geen 30 miljoen doses, waar minstens 100 miljoen doses waren beloofd.