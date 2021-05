Wat weten we over Indiase coronavariant? Iets besmettelijker, maar vertrouwen in huidige vaccins

Er zijn in ons land opnieuw 19 besmettingen met de Indiase variant van het coronavirus ontdekt. Wereldwijd dook de B.1.617-variant op in minstens 17 landen, maar er is nog weinig over geweten. Aangenomen wordt dat hij minstens 15 procent besmettelijker is, maar vaccinproducenten maken zich sterk dat de huidige coronavaccins ook hiertegen opgewassen zijn.

De 19 nieuwe gevallen komen bovenop de vijf besmettingen na een uitbraak van de Indiase virusvariant in een woonzorgcentrum in het Antwerpse Borsbeek. De B.1.617-variant dook eind april voor het eerst op in ons land bij een twintigtal buitenlandse verpleegkundestudenten in Aalst. Maar omdat slechts 10 tot 15 procent van de positieve stalen getest wordt op varianten, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog iets hoger, al gaat het volgens Neyts wel om een beperkt aantal.

De nieuwe coronavariant werd in december vorig jaar ontdekt in India, waar het virus in een recordtempo om zich heen grijpt. “Er gebeurt niet veel genoomsequentiëring in India, dus we weten niet exact hoe wijd ze er is verspreid naast andere varianten. Maar door de steekproeven gaan we ervan uit dat B.1.617 in India nu in de meerderheid is en zich intussen over de wereld verspreidde”, vertelde Britse epidemioloog Marc-Alain Widdowson, hoofd van het Tropisch Instituut (ITG) in Antwerpen, in onze krant.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de variant vastgesteld in minstens 17 landen. De organisatie houdt de variant in de gaten, maar heeft deze nog niet als zorgwekkend geclassificeerd. De Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten zijn door de WHO wel geclassificeerd als “varianten die aanleiding geven tot bezorgdheid”. De WHO noemt een variant zorgwekkend als die zich gemakkelijker verspreidt, ernstigere ziektegevallen veroorzaakt, het immuunsysteem omzeilt of de doeltreffendheid van behandelingen vermindert.

‘Dubbele variant’

Omdat er in India amper aan genoomsequentie wordt gedaan, is er op dit moment nog steeds niet heel veel geweten over de variant, al wordt nu toch aangenomen dat de B.1.671-variant minstens 15 procent besmettelijker zou zijn dan het origineel.

De Indiase variant wordt ook wel eens de ‘dubbele variant’ genoemd, omdat hij beschikt over twee mutaties (E484Q en L425R) die zich in het zeer belangrijke spike-eiwit bevinden dat zich aan cellen hecht. Die eerste is ook te vinden bij de Zuid-Afrikaanse variant. “Beide mutaties kunnen het virus in staat stellen om aan vaccingeïnduceerde immuniteit te ontsnappen én zich ook beter aan cellen te hechten, waardoor het zich sneller kan verspreiden”, legt epidemioloog Widdowson uit.

Vaccins

Toch wil dat niet meteen zeggen dat de huidige coronavaccins niet bestand zijn tegen deze nieuwe virusvariant. De directeur van het laboratorium BioNTech, dat samen met Pfizer een coronavaccin heeft ontwikkeld, heeft vertrouwen in de werkzaamheid van ‘zijn’ vaccin. Er wordt nog volop getest, maar “de Indiase variant bevat mutaties die we eerder al bestudeerd hebben en waartegen ons vaccin werkt, wat ons het nodige vertrouwen geeft”, aldus Sahin tijdens een virtuele persconferentie eind vorige maand.

Viroloog Steven Van Gucht maakt zich wel wat zorgen, juist vanwege de mutatie die ervoor kan zorgen dat antistoffen of een deel van de antistoffen minder goed binden. “Die mutatie heeft ook de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant”, zegt hij. Of dat een groot probleem is? “Niet noodzakelijk, want we zien dat de klassieke vaccins ook nog altijd een goede bescherming bieden tegen ernstige vormen van de varianten, ook dat van AstraZeneca. Er is geen enkele indicatie dat dit niet zo zou zijn.”

De belangrijkste coronavarianten op een rij

