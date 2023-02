Wat weten we over de man die is opgepakt? “Man van 40 uit Limburg met een wapen”

UPDATE Oekraïense president Zelensky ontvangen door koning Filip op paleis in Brussel

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vrijdag ontvangen door koning Filip en premier Alexander De Croo op het Koninklijk Paleis in Brussel. De ontmoeting stond niet op de agenda en is pas na afloop bekendgemaakt. Tijdens zijn audiëntie heeft Zelensky de koning een bijzonder geschenk gegeven: een brokstuk van een Russisch SU25-vliegtuig. Eerder op de dag sprak Zelensky al op een speciaal voor hem bijeengeroepen plenaire vergadering van het Europees Parlement in Brussel.

