“Wat weet jij van het leven, madame? Gij lééft niet eens”: getuigenis moeder Jurgen D. brengt verschrikkelijke herinneringen naar boven

ONZE OPINIE. “PVDA is in Vlaanderen groter dan de partij van de premier. Open Vld is kapot geregeerd”

“PVDA is in Vlaanderen groter dan de partij van de premier. Er is maar één partij kleiner dan Open Vld: Groen. Dat vat in een notendop samen hoe ernstig het gesteld is met de Vlaamse liberalen van Open Vld. De partij is kapot geregeerd”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde.