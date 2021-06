Wat voor bedrijf is 3M, de multinational die gelinkt wordt aan PFOS-vervuiling in Zwijndrecht?

Spilfiguur in de milieukwestie die ons land — en vooral Zwijndrecht — bezighoudt is 3M. De Amerikaanse multinational produceerde tot 2002 de chemische stof PFOS op een boogscheut van de werf waar de Oosterweelverbinding wordt gebouwd en de verontreiniging aan het licht kwam. Mogelijk kende u het bedrijf nog niet, maar gebruikt u wel iedere dag één van zijn producten, zoals sponzen of post-its. De multinational boekte in 2020 een omzet van maar liefst 32,2 miljard dollar (27 miljard euro). We zetten enkele cijfers en weetjes over 3M voor u op een rij.

Het bedrijf werd in 1902 opgericht en heeft z’n wortels in Two Harbors, een stad in de Amerikaanse staat Minnesota. Daar werden via mijnbouw mineralen gewonnen voor de productie van schuurpapier. Meteen het eerste product dat de firma op de markt bracht. Aanvankelijk raakte het bedrijf bekend als de Minnesota Mining and Manufacturing Company, maar 3M bekte beter en de naam bleek een blijver.

Neil Armstrong

Na de verhuis van 3M naar Saint Paul in 1910 ging het hard. In 1925 vond een labo-assistent de afplaktape uit, waarop de firma de intussen wereldberoemde Scotch Tape introduceerde. Naast het dichttapen van dozen, werden nog honderden andere gebruiksmogelijkheden van de tape ontdekt. Zo werd tijdens WOII bijvoorbeeld de productie van reflecterende folie voor wegmarkeringen en verkeersborden op poten gezet. Vanaf de jaren 50 rolden er bij 3M ook schoonmaaksponzen, textielbescherming en videotape van de band. “Toen Neil Armstrong (in 1969, red.) op de maan liep, bestond een deel van zijn uitrusting uit 3M producten”, klinkt het op de website van 3M.

Post-it

De jaren 70 en 80 stonden in het teken van uitbreiding met ook aandacht voor onder meer farmacie- en kantoorartikelen. Eén van de bekendste uitvindingen van 3M is Post-it in 1980. Deze velletjes papier met een plakrand zijn allicht in ieder kantoor terug te vinden en groeiden zelfs uit tot een soortnaam. In de jaren negentig verwierf 3M een omzet van maar liefst 15 miljard en ging het ijverig verder met de ontwikkeling van nieuwe producten. Er werd onder meer folie gefabriceerd om de helderheid van elektronische displays te verbeteren. Ook de allereerste inhalator zonder cfk’s voor astmapatiënten staat op naam van 3M.

Zwijndrecht

Het bedrijf heeft inmiddels vestigingen in 70 landen en telt wereldwijd meer dan 95.000 werknemers. Vorig jaar boekte 3M een omzet van maar liefst 32,2 miljard dollar (27 miljard euro), zo staat op de website van de firma.

Ook in ons land is de multinational actief. Het hoofdkantoor is gelegen in Diegem bij Brussel en wordt hoofdzakelijk voor verkoop gebruikt. In Zwijndrecht, in de provincie Antwerpen, staan de fabriek en het laboratorium waar onderzoek, productontwikkeling en productie plaatsvinden. Verspreid over de twee locaties in ons land werken 548 mensen. De Amerikaanse multinational is sinds 1963 actief in België.

Wat is er tot nu toe gebeurd en gezegd in het PFOS-dossier? Wij vatten het samen in deze video: