Wat vinden de Durbuysiens zelf van al die Vlamingen? “We zien jullie liever dan de Hollanders, maar zeg eens wat vaker ‘bonjour’”

Graaf Jean-Mi­chel d’Ursel (57), de kasteel­heer van Durbuy: “Mijn kasteel verkopen aan Coucke? Hij heeft er al één en zal wel weten hoeveel werk dat vergt”

8:45 Marc Coucke mag de voorbije jaren op geen miljoen meer of minder gekeken hebben in Durbuy: zijn investeringen liggen nog altijd in de schaduw van het kasteel van graaf Jean-Michel d’Ursel. “Ik zie niet in waarom Durbuy niét het Knokke van de Ardennen zal worden. Maar dat is niet erg. Hier is meer te zien dan aan de kust.”