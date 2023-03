Wat vinden alle Vivaldi-partijen van Van Peteghems voorstel tot belastinghervorming? “Bij MR zit er een addertje onder het gras”

Zonder bijsturing zal Belgische staats­schuld toenemen tot 120 procent van bbp in 2028

Het structurele begrotingstekort van België zal op middellange termijn hoog blijven op 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en de reeds hoge staatsschuld zal nog verder toenemen tot zowat 120 procent van het bbp in 2028, indien er niet bijgestuurd wordt. Die sombere prognose maakt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vandaag in een rapport. Het IMF wijst op de toenemende druk door de vergrijzing en kost voor de sociale zekerheid in ons land.