Wat staat er in het fel bevochten stikstofakkoord van de Vlaamse regering?

Waar blijft de lente? Nog zeker tot eind volgende week somber weer, met uitzonde­ring van morgen

We snakken met zijn allen naar een streepje zon. De voorbije week was koud en nat, hier en daar smelten de laatste restjes van een sneeuwpop weg. Hoewel het al even maart is, lijkt de lente nog ver weg. “En dat is niet abnormaal. Gemiddeld gezien duurt het winterweer tot midden maart", legt onze weerman Frank Duboccage uit.