Wat raden experts uit drie landen die het wél goed doen ons aan? “Luisteren naar wetenschap, niet naar politiek”

AUSTRALIË: "Al vroeg grenzen gesloten en lokale lockdowns ingevoerd"

Ian MacKay, professor virologie aan de Universiteit van Queensland: "België is natuurlijk Australië niet. Maar sommige dingen die heel sterk hebben bijgedragen tot het succes van Australië in de strijd tegen corona zijn breed toepasbaar. Australië heeft er snel voor gezorgd dat er overal gratis getest kon worden. Vandaag testen we voor alle symptomen - van een kuch tot een zere keel, tot griepachtige kenmerken. Dat doen we omdat we weten dat Covid-19 zich kan manifesteren op veel verschillende manieren. Opdat testresultaten snel beschikbaar zouden zijn, hebben we onze testcapaciteit opgedreven."