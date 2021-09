Wat overkwam Dali (20)? Familie zwaargewonde student lanceert oproep naar getuigen

Dali werd pas zaterdag om half zes ‘s avonds gevonden aan campus Plateau in de Jozef Plateaustraat. De jongen had een grote hoofdwonde en was in de war. “Het had geen uren langer moeten duren, of het was fataal afgelopen”, legt zijn oom Melvin Labelle uit aan VTM NIEUWS.



“Hij zat met twee bloedingen in de hersenen. Eentje is stabiel nu, de andere is nog steeds actief, wat heel slecht nieuws is. Ook is zijn kaaksbeen gebroken, en enkele tanden. Hij moet ernstig afgezien hebben, en toch rake klappen gekregen hebben of een zware val gemaakt hebben. Dat is eigenlijk wat we te weten willen komen.”