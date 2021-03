Wat nu met vaccinatiebereidheid?“Wie al schrik voor de prik had, zal helaas nog sterker twijfelen”

Nu inmiddels alle buurlanden de AstraZeneca-vaccinatie tijdelijk hebben stopgezet, heeft dit mogelijk nefaste gevolgen voor de vaccinatiebereidheid in ons land. “Wie al schrik voor de prik had, zal helaas nu nog sterker twijfelen”, stelt professor gezondheidspsychologie Stephan Van den Broucke (UCL) in ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1.

“Mensen gaan actief op zoek naar informatie, en gaan eigenlijk vooral op zoek naar dingen die bevestigen waar ze eigenlijk al van overtuigd zijn. Voor wie al een zekere angst heeft of niet overtuigd is van het nut van vaccinatie, doet dit natuurlijk geen deugd. Of wie openstaat voor inenting ook nu meer gaat twijfelen, daar ben ik minder van overtuigd.”

Moeten media hier omtrent voorzichtig zijn in hun berichtgeving, kreeg de gezondheidspsycholoog voorgeschoteld. “Het lijkt me eerder een tweesnijdend zwaard. Uiteraard hebben media de plicht om het nieuws te brengen en daar genuanceerd mee om te gaan. De onderliggende boodschap moet vooral blijven dat er helemaal geen wetenschappelijke zekerheid is over de mogelijke negatieve effecten.”

“Ik betreur het in zekere zin dat een aantal landen heel snel een beslissing heeft genomen. De redenen waarom, zijn mij ook niet bekend. Het is jammer dat binnen Europa er niet meer eensgezind is opgetreden en duidelijker aangegeven is wat echt wetenschappelijk is aangegeven.”

“Hoe meer onduidelijkheid er is in de communicatie - en die creëren we op die manier natuurlijk - hoe meer dat mensen argumenten gaan vinden om zichzelf te blijven overtuigen dat het niet zo’n goed idee is om zich te laten vaccineren”.

Het uitblijven van wetenschappelijke duidelijkheid over bloedklonters, kan op zich ook een probleem vormen?, luidde het in een vraag van presentator Gert Geens. “Ik ben geen medisch deskundige, maar ik denk dat we in wetenschap altijd met een mate van onzekerheid spelen, wat hier ook het geval is. Het is gezien de snelle ontwikkeling van de coronavaccins logisch dat een aantal dingen nog verder onderzocht moet worden. Maar of de eventuele nadelen die helemaal nog niet wetenschappelijk bewezen zijn, opwegen tegen de voordelen, daar heb ik zelf mijn twijfels bij.”

Met het niet vaccineren van mensen, betaal je ook een prijs, pikte Geens in. “Absoluut en die boodschap mag ook herhaald worden. Vaccinatie is en blijft belangrijk. Het is voorlopig de enige manier om toch een antwoord te bieden op de pandemie”.