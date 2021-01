Wat na de rusthuizen en de ziekenhuizen? Veel vragen over organisatie van massavaccinatie na maart

Na de symbolische vaccinatie van rusthuisbewoner Jos Hermans en 699 anderen vorige week, is gisteren in vier Vlaamse woonzorgcentra officieel het startschot gegeven van de vaccinatiecampagne. Tegen zondag moeten 6.610 bewoners in 42 rusthuizen een eerste prikje gekregen hebben van het Pfizer-vaccin. Vlaanderen doet het daarmee een pak trager dan de andere landsdelen, maar minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) beloofde dinsdag al dat alle bewoners en het personeel van de woonzorgcentra op 25 januari hun eerste spuitje gekregen zullen hebben. Dat is mogelijk nu beslist is dat een tweede dosis niet meer in de vriezer moet blijven liggen. In Vlaanderen gaat het in totaal over zo'n 193.000 mensen: 86.000 bewoners en 107.000 werknemers, al vallen onder dat cijfer ook de werknemers in pakweg de administratie, het poets- en keukenpersoneel van een rusthuis. In principe zijn er genoeg vaccins: tijdens de hele maand januari worden er 253.500 dosissen geleverd aan Vlaanderen.