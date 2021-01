“Wat mogen wij niet weten? We moeten ons toch kunnen verdedigen”: De Pauw wil ‘geheime verklaring’ van Maaike Cafmeyer en Liesa Naert inkijken

Koning Filip plots klem in Brussels tumult: "De veiligheid van de koning is nooit in het gedrang gekomen”

14 januari Tijdens rellen na een manifestatie voor de overleden Ibrahima Barrie woensdagavond kwam ook koning Filip even in het gewoel terecht. In een reactie laat Sarah Frederickx, woordvoerder van de federale politie, weten dat "de koning en zijn escorte op geen enkel ogenblik in de buurt van de betogers zijn geweest". Ze benadrukt ook dat "de veiligheid van de koning nooit in het gedrang is gekomen". Op videobeelden zou te zien zijn dat het voertuig met een projectiel bekogeld werd.