Wat mogen we verwachten van het Overlegcomité? Geen versoepelingen, wel een plan C

Hoogleraar Jan Blommaert (59) overleden aan gevolgen van kanker

7 januari In Antwerpen is hoogleraar en auteur Jan Blommaert (59) overleden aan de gevolgen van kanker. Dat maakte zijn uitgeverij EPO bekend. Blommaert was als antropoloog en taalkundige onder meer verbonden aan de universiteiten van Gent en Tilburg. Daarnaast was hij een veelgevraagd spreker over thema’s als diversiteit, migratie en racisme.