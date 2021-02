Wat moeten we verwachten van Overlegcomité morgen? Stijgende cijfers versus grote roep om versoepelingen

Terwijl de nieuwe coronabesmettingen en ziekenhuisopnames terug (licht) stijgen , buigt het Overlegcomité zich morgen over eventuele versoepelingen. Grote versoepelingen zijn nog niet aan de orde, zo maakte premier Alexander De Croo (Open Vld) maandag meermaals duidelijk. Nochtans is er de voorbije weken flink wat op tafel gekomen. Elke getroffen sector werpt dezer dagen een lijn uit in de hoop op versoepeling of perspectief en ook politici lijken hun geduld te verliezen. Een overzicht.

Met het ‘Safe Spring’-plan hoopt de horeca op 1 april onder strenge voorwaarden te openen. “Mensen blijven niet in hun kot, zien we meer en meer”, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. “Wij kunnen een bondgenoot zijn in plaats van een risicopatiënt om de lente veilig door te komen.” Van 1 april tot 1 juli moet de sector dan stap voor stap heropenen. Dit zijn alle details uit het plan.

Volledig scherm "Mensen gaan zich niet blijven opsluiten, en da's logisch. In een gecontro­leer­de omgeving kan zoiets beter en veiliger", meent Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. © Photo News

Een andere sector die smeekt om perspectief is de reissector. Zullen we in de paasvakantie kunnen reizen naar het buitenland? En wat met de zomervakantie? Alvast Brussels Airlines bereidt zich op de zomer voor met de heropening van populaire vakantiebestemmingen. Maar touroperator TUI krijgt bitter weinig boekingen. Slechts met mondjesmaat boekt de Belg zomervakanties in Spanje, Griekenland of Turkije. “De overheid heeft reizigers gestigmatiseerd”, klinkt het verbolgen bij de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus. Met eigen bubbel, binnen Europa en in kleine accommodaties: staat de deur voor reizen weer op een kier?

Volledig scherm © Thinkstock

De reissector krijgt morgen mogelijks wel positief nieuws. Onder druk van Europa is de kans namelijk groot dat het reisverbod eerder dan 1 april op de schop gaat, in theorie zou er tijdens de paasvakantie dus weer gereisd kunnen worden.

Sound of Silence, dat de evenementensector vertegenwoordigt tijdens de coronacrisis, en de Crisiscel Cultuur pleiten voor groen licht en een duidelijke roadmap voor gecontroleerde en georganiseerde events. “Gun de bevolking en bovenal de jongeren een veilige uitlaatklep.”

Volledig scherm De Evenementen- en cultuursector hoopt morgen op groen licht voor gecontroleerde events. © BELGA

Politiek mort

Niet enkel bij verschillende getroffen sectoren is er een luide roep om versoepelingen. Ook meer en meer politici beginnen zich te roeren. De heropening van de kapperszaken mocht nochtans niet het startschot vormen van een reeks versoepelingen, zo luidde het. Maar kijk: de versoepelbrigade kreeg daardoor toch de wind in de zeilen, met een opbod aan politici die nieuwe regels willen. Van grotere buitenbubbel tot heropening terrasjes: welke politici pleiten voor welke versoepelingen? (+)

Het voorstel om buiten met acht af te spreken in plaats van met vier zijn virologen alvast genegen. Al is het goed mogelijk dat er een onderscheid komt tussen wat je thuis doet of op openbaar domein. Dat wil zeggen: met acht wandelen in het park, maar niet met acht barbecueën in de tuin.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

De jongerenafdelingen van verschillende partijen willen dan weer eerder gisteren dan vandaag af van de avondklok. Viroloog Marc Van Ranst ziet die avondklok na de recente ongecontroleerde feesten in Antwerpen, Gent en Leuven liever nog even gehandhaafd.

Van alle politici sprong Jean-Marc Nollet er in aanloop naar het Overlegcomité van morgen het meest uit. De voorzitter van regeringspartij Ecolo gaf gisteren op de radio toe dat hij sinds enkele weken de maatregel over één knuffelcontact niet meer respecteert. Hij werd meteen op een storm van kritiek getrakteerd, maar houdt voet bij stuk. “Erover liegen was geen optie.”

Volledig scherm Jean-Marc Nollet. © BELGA

Een almaar luidere roep om versoepelingen, maar wat zegt de wetenschap? De wetenschappelijke experten laten in hun advies aan de federale regering alvast geen enkele ruimte voor versoepelingen. Dat schrijft De Morgen. “Op korte termijn is er weinig mogelijk. Punt”, zo vat een bron het rapport van de GEMS samen. Vraag is of het Overlegcomité morgen dat advies zal volgen. Wordt vervolgd.

Volledig scherm © Belga/Photo News

Bekijk ook: