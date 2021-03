Wat moeten we onthouden van al het vaccinnieuws? Taskforcebaas Dirk Ramaekers legt het uit

Twee gevallen van trombose na vaccinatie AstraZene­ca in ons land, “maar voorlopig geen oorzake­lijk verband”

13 maart Volgens de taskforce vaccinatie is er geen enkele reden om de vaccinatie met AstraZeneca in ons land stop te zetten. De voorbije dagen was er wat ongerustheid ontstaan omdat er bij enkele mensen bloedklonters werden vastgesteld nadat ze gevaccineerd waren. Een aantal landen besliste daarom te stoppen met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut.