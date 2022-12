Wat moet je doen als je Lotto of EuroMillions wint? Hou je de winst beter geheim? En moet je er belastingen op betalen? 6 vragen beantwoord

Bij welke loterij heb je echt de meeste kans op winst? Wiskunde­prof neemt gokproduc­ten onder de loep

Vandaag heeft iemand in België bijna 143 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. De loterij winnen is een droom van velen, maar hoe groot zijn je kansen nu écht om Lotto, EuroMillions, Subito of Win for Life te winnen? Professor en wiskundige Rudi Penne rekende het na en vertelt hoeveel je kan winnen – en vooral verliezen – bij zulke kansspelen. “De kans dat je omkomt bij een aardbeving is zes keer groter dan dat je EuroMillions wint.”

