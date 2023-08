Wat met het lerarentekort? Spreiden we vakanties niet beter zoals in Wallonië? En waarom zijn invulboeken zo duur? Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beantwoordt uw vragen

Morgen is het 1 september. Het schooljaar gaat opnieuw van start. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is te gast in de studio van VTM NIEUWS, waar hij al uw vragen beantwoordt over het onderwijs.

KIJK. Minister Weyts beantwoordt al uw vragen over het onderwijs:

Hoe gaat u het lerarentekort oplossen?

“Dat is de grootste uitdaging voor ons onderwijs. Het lerarentekort is niet uniek voor Vlaanderen. Kijk eens naar Nederland. We moeten creatief zijn. De job moet aantrekkelijker worden. We hebben extra voordelen voor de leerkrachten. We moeten ook kijken naar zij-instromers. Zo kan je tien jaar anciënniteit meenemen. We gaan ook gastleerkrachten introduceren, want verschillende vacatures met een beperkt aantal uren krijg je moeilijk ingevuld. We maken het mogelijk om enkele uren van de ervaring en kennis van die mensen ter beschikking te stellen aan het onderwijs zonder dat ze de volledige overstap moeten maken.”

Sommigen vinden dat zij-instromers het niveau omlaag halen. Hoe denkt u hierover?

“We bieden het aan als een instrument om het tekort op te vullen. Mocht je iedereen tewerkstellen met een lerarenopleiding, dan heb je nog een tekort. Je moet andere mensen introduceren in het onderwijs. Het blijft een keuze voor de directie. De voorrang voor leerkrachten mét een diploma blijft. Zo’n gastleerkracht kan niet vastbenoemd worden. Je moet iets doen om die leemtes ingevuld te krijgen om de bestaande leerkrachten te ontlasten. Als zij-instromers geen diploma hebben, dan kunnen ze niet vastbenoemd worden en zullen ze minder verdienen dan andere leerkrachten.”

Wat gaat u doen om de huidige leerkrachten te behouden? Eén op de vijf wil ermee stoppen, zo blijkt uit cijfers.

“We maken extra voordelen mogelijk, zoals een internetvergoeding en een verhoogde fietsvergoeding. We moeten hen verlossen van administratieve lasten zodat ze zich kunnen focussen op de kerntaak van het lesgeven. Vanaf dit schooljaar hebben we het vermoeden van deskundigheid ingevoerd. Wanneer je als ouder ontevreden bent over een oordeel van de klassenraad, dan moet je bewijzen dat de raad fout heeft gehandeld. En niet omgekeerd. Dat draagt bij tot waardering voor leerkrachten”

Er komt een statuut van leraar-specialist met extra loon. Zal dat tot ruzie in de leraarskamer leiden?

“Dit is een mogelijkheid die we bieden aan directies om een moderner personeelsbeleid te gaan voeren. Er is veel hervormd qua didactiek en pedagogie, maar in het hr-beleid is er de afgelopen decennia niets gebeurd. Ik wil het mogelijk maken om de vlakke loopbaan te doorbreken. Je biedt perspectief en je kan leraar-specialisten aanduiden die daarvoor extra vergoed worden. Ik denk dat dat in alle sectoren heel gangbaar is. Het onderwijsveld heeft nood aan een modern personeelsbeleid.”

Ouders klagen over de hoge bedragen van invulboeken. Moeten we die invulboeken niet achterwege laten?

“Ik zou zeggen ja, maar in dit land geldt de grondwettelijke onderwijsvrijheid. De koepels mogen zelf leermiddelen kiezen naar eigen inzichten en zelf de prijs bepalen. Ik heb iedereen samengebracht, met name de koepels, uitgevers en ontwikkelaars. We hebben een kwaliteitsalliantie gesloten. Dankzij de digisprong kunnen we meer aan de slag gaan met digitale middelen. We willen de prijs drukken en zorgen voor minder invulboeken. En die trend is ingezet. Nog altijd heeft men een vrije keuze. Ik stel vast dat er al minder invulboeken zijn. De digitale overgang zal wel nog wat jaartjes vergen.”

Wat gaat u doen tegen de almacht van de onderwijsinspectie? Leraars worden gestraft als ze anders les willen geven.

“We zijn erin geslaagd om het tij te keren en we moeten weg van de kritiek op de pretpedagogiek. We moeten de lat hoger leggen. De minimumdoelen zijn we aan het herschrijven om meer te focussen op de essentie: Nederlands en wiskunde. We hebben een compromis gevonden omtrent het herschrijven van de minimumdoelen in de tweede en de derde graad secundair onderwijs. We gaan dat ook doen voor het basisonderwijs. We gaan daar ook focussen op Nederlands en wiskunde. De helft van de lestijd moet gaan naar de essentie.”

Waarom niet zoals in Wallonië de vakanties beter spreiden?

“Wat het leerverlies betreft, is de wetenschappelijke evidentie niet erg duidelijk. Er treedt leerverlies op na een lange periode van vakantie, maar we weten niet wanneer dat precies optreedt. Door de vakantie terug te brengen van negen naar zeven weken , kan je niks winnen. Je weet dat niet. De experten zijn het niet allemaal eens. Ik heb advies gevraagd aan de Vlaamse onderwijsraad. Zij zien dat liever niet gebeuren en we willen kijken wat de voordelen zijn in de Franse gemeenschap. Er zijn veel directies die eraan vasthouden. Ik begrijp dat ook.”

Welke score geeft u zichzelf op tien?

“Ik ga mezelf geen punten geven. Ik heb de ambitie om iets te doen tegen de dalende onderwijskwaliteit en het lerarentekort. Je moet veel maatregelen nemen die niet altijd populair zijn. Ik heb een ambitie. We gaan erin slagen. We gaan ruimte laten voor het verwerven van kennis en we gaan de lat hoger leggen. We hebben 208.000 leerkrachten nu. Dat is een record.”

Als u stopt als minister, zou u voor de klas gaan staan?

“Ja, waarom niet. Zeker als gastleerkracht.”