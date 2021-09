Wat met de mondmaskerplicht? En hebben we overal een coronapas nodig? Premier De Croo blikt vooruit op Overlegcomité

N-VA-voorzitter Bart De Wever herhaalt op de familiedag van zijn partij dat Vlaanderen gegijzeld wordt door Brussel. Volgens De Croo leeft “de overgrote meerderheid van de Vlamingen met zeer weinig beperkingen sinds september”. “Het gaat enkel nog over de mondmaskerplicht op sommige plaatsen. Op plekken waar mensen dicht bij elkaar zijn en op plaatsen die slecht geventileerd zijn, lijkt het me veilig om het mondmasker te behouden. Bijvoorbeeld op het openbaar vervoer.”

“Op plaatsen waar afstand mogelijk is en waarvan men weet dat het overgrote deel van de mensen gevaccineerd is, kunnen we die beslissing wel nemen om het mondmasker af te schaffen”, aldus De Croo. “Het mondmasker heeft ons goed beschermd. We moeten stoppen met dat te verketteren. Op sommige plaatsen is de verplichting niet meer nodig, maar op andere plaatsen - zoals op het openbaar vervoer - zou ik het behouden.”

Uitbreiding coronapas?

Partijgenoot Gwendolyn Rutten is voorstander van een verplichte vaccinatie, maar daarin gaat De Croo niet mee. “Verplichte vaccinatie klinkt goed en simpel, maar op welke manier gaan we dat in de praktijk doen? Gaan we controle op de straat doen en onder dwang een prik toedienen? Er zijn maar twee plaatsen in de wereld waar vaccinatie verplicht is. Als je het verplicht, dan zie je dat het draagvlak kleiner wordt. In Brussel is dat monnikenwerk. Je moet mensen overtuigen met het argument dat vaccins veilig zijn. Mensen die deelnemen aan het openbaar leven, mogen de gezondheid van anderen niet in gevaar brengen. In Vlaanderen zie ik niet waarom een uitbreiding van het coronapaspoort nodig zou zijn.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt dat je “vrijheden mag ontzeggen van wie niet gevaccineerd is”. Ook De Croo staat achter die visie. “Iemand die niet gevaccineerd is, ontzegt de vrijheden van iemand rond zich heen. Je kunt dit niet aanvaarden. Daarom moet je dat vaccinbewijs wel kunnen gebruiken. Wetende dat de vaccinatiegraad in Brussel te laag is, is dat gerechtvaardigd”, aldus De Croo. “We hebben de mogelijkheid gegeven om het regionaal in te voeren. In Brussel stelt het probleem zich. Of dit ook het geval is in de gemeenten errond, daarover kan ik onvoldoende oordelen.”

Wat mogen we nog verwachten op het Overlegcomité van vrijdag? “Er werd al naar voor geschoven om het nachtleven mogelijk te maken vanaf 1 oktober”, zegt De Croo nog. “Ik stel vast dat we op gebied van vaccinatie globaal genomen een van de beste van Europa zijn. Er zijn veel mensen die ooit getwijfeld hebben. Ik heb daar begrip voor. Diegenen die zich hebben laten overtuigen, hebben de juiste keuze gemaakt. Zij mogen daar nu ook van profiteren.”