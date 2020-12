Wat met de begroting? Marathonvergadering in de Kamer nog steeds bezig

OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettin­gen met coronavi­rus zit in opwaartse spiraal

7:53 In de periode van 7 tot 13 december waren er dagelijks gemiddeld 2.369 nieuwe besmettingen in ons land, of 9 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor. Niet alleen stijgt het gemiddelde al dagenlang, het stijgt ook steeds sneller, zo blijkt uit de jongste cijfers van Sciensano. Het moet wel gezegd dat ook het aantal afgenomen test gevoelig gestegen is in dezelfde periode.