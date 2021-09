Wat ligt er op tafel van Overlegcomité? Eventuele versoepeling van mondmaskerplicht wordt grootste twistappel

De federale regering en de deelstaten treffen elkaar vanmiddag opnieuw voor een Overlegcomité over de coronamaatregelen. De eventuele versoepeling van de mondmaskerplicht wordt allicht de grootste twistappel. Coronacommissaris Pedro Facon is alvast geen voorstander om de mondmaskers in ons land op te bergen. Dat heeft hij gezegd aan VTM NIEUWS. Hij vindt het vanuit wetenschappelijk oogpunt geen goed idee met de herfst en de winter in het vooruitzicht. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) noemt de mondmaskers in een reactie “een eenvoudige en goede maatregel”, maar hij zet de deur op een kier om “een aantal dingen te herbekijken”.

Vandenbroucke staat open voor de vraag of álle maatregelen rond de mondmaskers aangehouden moeten worden. “Ik kan me ook inbeelden dat je een onderscheid maakt naar gelang de plaats waar het over gaat”, reageert hij bij VTM NIEUWS. “In Wallonië, Brussel en Vlaanderen is de situatie anders. Daar een zeker onderscheid toelaten, ook naar gelang de regio, stad of gemeente, is zeker iets wat bediscussieerd kan worden.”

Pedro Facon benadrukte eerder dat de crisis nog niet achter de rug is. De cijfers vandaag zijn wel stabiel, maar nog altijd relatief hoog. “Zeker in Brussel en Luik zijn er alarmsignalen”, zegt hij. “We weten dat we door het hernemen van de scholen, de terugkeer naar de werkplek en de komst van de herfst en de winter iets meer risico hebben op viruscirculatie. Daarom pleiten we vanuit wetenschappelijk oogpunt om de mondmaskers toch nog een tijdje aan te houden, met name tijdens de herfst en de winter.”

Winkels

De coronacommissaris wil het mondmasker behouden op het openbaar vervoer, het georganiseerd collectief vervoer, in zorginstellingen, winkels, horeca en bij contactberoepen, zowel voor personeel als klanten.

Het Covid Safe Ticket dat in Brussel op 1 oktober wordt geïntroduceerd, kan volgens Facon ook nut hebben in Vlaanderen. “Bijvoorbeeld in de discotheken, die vanaf 1 oktober open mogen”, zegt hij. “Maar ook in de Vlaamse rand rond Brussel, die instroom zou kunnen hebben van inwoners uit Brussel die de horeca willen bezoeken.”

Vandenbroucke noemt het Covid Safe Ticket “een ideaal instrument om op een eenvoudige manier te zorgen voor veiligheid”, maar het zijn de deelregeringen die beslissen over de inzet ervan.

Volgens Facon leert het verleden ons dat we voorbereid moeten zijn op een aantal onverwachte evoluties. “Beter enige voorzichtigheid aan de dag leggen dan ons opnieuw laten verrassen door het virus”, klinkt het nog. Hij beklemtoont wel dat het de politiek is die uiteindelijk beslist.

Overlegcomité

De uitspraken van Facon waren opmerkelijk, een dag voor het Overlegcomité. Het al dan niet afschaffen van de mondmaskers staat daar bovenaan de agenda.

Hoewel de politiek nog niet op één lijn zit, liet premier Alexander De Croo (Open Vld) al verstaan dat hij een voorstander is van minder verplichtingen. Onder meer minister-president Jan Jambon (N-VA) en CD&V-voorzitter Joachim Coens lieten al weten dat ze van het mondmasker af willen in de horeca en winkels.

Horeca Vlaanderen

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zei donderdagavond in Terzake op Canvas nog dat zeker in Vlaanderen versoepelingen van de mondmaskerplicht mogelijk moeten zijn. “Er zijn natuurlijk plaatsen, zoals Antwerpen en Brussel, waar men nog niet zo goed gevaccineerd is. Daar moeten we het virus ook niet uitdagen. Die maskers hebben nog altijd hun nut, zoals op bus of metro. Dat zijn toch plaatsen waar we het best nog even dragen.”

Als de verplichting wegvalt, moet er wel iets anders in de plaats komen, vindt Rousseau. “Hoe meer we de coronapas gebruiken, hoe minder we het masker moeten dragen”, zei hij.

Nachtclubs

Ook over de heropening van de nachtclubs wordt straks allicht een rondje gediscussieerd. Dat die op 1 oktober kunnen heropenen ligt min of meer vast, maar over de omkaderende maatregelen zijn naar verluidt nog geen concrete afspraken. “Verscherpte protocollen rond ventilatie en luchtkwaliteit zullen ongetwijfeld een belangrijke rol spelen”, klinkt het in regeringskringen. Een andere regeringsbron hamert op het belang aan sluitende sanctiemogelijkheden indien de regels niet gevolgd worden. Daarnaast ligt ook het gebruik van de coronapas in de nachtclubs op tafel, al ligt die beslissing tegenwoordig bij de deelstaten.

Het Overlegcomité zou zich daarnaast ook nog buigen over de afloop van de federale fase in het crisisbeheer van de coronapandemie. Die loopt al sinds 12 maart vorig jaar, maar tijdens de vorige bijeenkomst in augustus heeft het coronacommissariaat de opdracht gekregen om het einde van de federale fase voor te bereiden. Mogelijk wordt daar nu een concrete datum op geplakt. Het zou in elk geval wel de bedoeling zijn om een soort minimale federale sokkel aan maatregelen te voorzien, waarbovenop de deelstaten nog eigen regels kunnen toevoegen.

Het Overlegcomité komt vanaf 14 uur bijeen.

Coronacommissaris Pedro Facon en minister Frank Vandenbroucke.