Wat liep er mis bij de schietoefening in Brecht? “Schrijnende situatie bij het leger”

UPDATENa de grote brand op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht, waarbij 500 hectare in rook is opgegaan, rijst de vraag hoe het zo is kunnen foutlopen. Gebrek aan middelen en mankracht door de jarenlange besparingen bij defensie, klinkt het bij de vakbond. “Een beschamende situatie”, klinkt het.

Ondertussen raken er meer details bekend over hoe het zo fout is kunnen lopen. In het Kamp van Brasschaat staat normaal altijd een brandweerwagen van het leger paraat, maar net vrijdag was die in onderhoud, zegt een anonieme bron dicht bij de legerleiding zaterdag in de Gazet van Antwerpen. Defensie bevestigt dat bericht, maar het leger voegt eraan toe dat “voor de oefening die de brand heeft veroorzaakt” de aanwezigheid van die brandweerwagen niet vereist is.

“Een onfortuinlijke omstandigheid”, noemde de bron het in de Gazet van Antwerpen. “Die wagen had voor de eerste snelle interventie kunnen zorgen.” Maar dat klopt dus niet helemaal, klinkt het bij Defensie. De oefeningen van vrijdag gebeurden met een kaliber van 5,56 mm. “Organisationeel was de schietstand volledig in orde”, klinkt het.

De brandweerwagen is noodzakelijk bij het vuren in stadium rood en in stadium geel, bij gebruik van wapensystemen en munitie van een kaliber van 12,7 mm en hoger.

De VRT meldde verder dat de militairen die met de brandweerwagen kunnen werken, intussen al vijf jaar met pensioen zijn. Bij Defensie is echter te horen dat ze beschikken over vijf personen die met “de wagen overweg kunnen”. Twee van die vijf hebben ook “een zekere vorming” genoten, en de drie anderen geven steun zonder het echte technische bluswerk uit te voeren.

Defensie wijst erop dat er sinds begin 2020 geen oefeningen meer uitgevoerd zijn waarbij de brandweerwagen noodzakelijk was, vanwege de pandemie.

“Beschamend”

De vakbond heeft het in VTM Nieuws over een beschamende situatie. “De toestand van het leger is op dit moment heel slecht. Normaal is het zo dat wanneer de hulpdiensten het niet meer kunnen redden, het leger ter hulp schiet. Nu is het andersom: het leger kan het niet meer aan en dus moeten de hulpdiensten maar komen helpen.”

Er moesten zelfs blushelikopters uit Nederland aan te pas komen. “Schrijnend”, aldus de vakbond, dat wijst op de besparingen die de afgelopen jaren gebeurd zijn. In 20 jaar tijd zijn er 22.500 arbeidsplaatsen verloren gegaan bij het leger en dat heeft zo zijn gevolgen. “Het is schrijnend om te zien hoe defensie steeds meer ontmanteld is geworden en hoe de mentaliteit is ontstaan van ‘we doen alsof we alles nog aankunnen’, maar uiteindelijk vallen we steeds meer door de mand", aldus Yves Huwaert.

