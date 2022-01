Wat kunnen we verwachten van het Overlegcomité morgen? Dit adviseert expertengroep GEMS

Het Overlegcomité komt morgen opnieuw samen om de coronapandemie en de maatregelen in ons land te evalueren. De experten van de GEMS hebben opnieuw een advies voorbereid voor het Overlegcomité. Uit het advies van het expertenteam GEMS blijkt dat enkele verstrengingen zouden moeten volstaan om de omikrongolf te doorstaan, zoals telewerk helemaal verplichten en de drukte op het openbaar vervoer beperken. Wat kunnen we verwachten van het Overlegcomité? Onze redactie kon het GEMS-rapport inkijken. Dit staat in het rapport van de GEMS te lezen:

Morgen vindt een nieuw Overlegcomité plaats. In een advies toont de expertengroep GEMS, onder leiding van Erika Vlieghe, zich bezorgt over de mogelijke impact van de vijfde coronagolf sinds de opmars van de omikronvariant.

Het risico om met die variant in het ziekenhuis te belanden is de helft kleiner dan met de deltavariant, maar de veel grotere besmettelijkheid kan alsnog de zorgsector overbelasten. Simulaties daarover zouden vandaag beschikbaar moeten worden, “maar met erg veel onzekerheid”, zo staat te lezen in het rapport.

Advies van de GEMS

De expertengroep GEMS pleit niet voor een lockdown. Wel wil de GEMS kleine verstrengingen. Dit staat in het advies te lezen:

• De GEMS wil telewerk tijdelijk volledig verplichten waar mogelijk. Er zou dus geen sprake meer zijn van een wekelijkse terugkomdag. Waar telewerk niet mogelijk is, moet het werk georganiseerd worden in aparte groepen die niet gemengd worden. Nieuwjaarsfeestjes of bijeenkomsten zijn voor de GEMS uit den boze.

• Ook vraagt de GEMS opnieuw om de capaciteit op het openbaar vervoer te halveren én moet er beter geventileerd worden. FFP2-maskers zouden moeten aangeraden worden voor de medisch meest kwetsbaren.

• Daarnaast benadrukt de GEMS in het advies dat de geldende maatregelen vooral volgehouden moeten worden om de omikrongolf in te perken. Het beperken van sociale contacten is daarbij erg van belang. De sociale contacten zouden per huishouden beperkt moeten worden tot twee à drie personen.

• De GEMS waarschuwt dat de regels in het onderwijs - mondkapjes, testen, bubbels, ventilatie en quarantaine - zeer goed nageleefd moeten worden. Als dit onvoldoende wordt gehandhaafd, dan zal de heropening “waarschijnlijk de vijfde golf versnellen”.

• Tot slot wil de GEMS alles in de horeca houden zoals het is: een sluitingsuur om 23 uur en maximaal zes mensen aan een tafel.

Het advies van de GEMS wordt door coronacommissaris Pedro Facon meegenomen in zijn advies aan de federale regering.

Van Ranst: “Niet veel ruimte om te versoepelen”

Viroloog Marc Van Ranst blikt bij VTM Nieuws vooruit op het Overlegcomité. “Ik denk niet - gezien de maatregelen die ze genomen hebben rond quarantaine - dat er enorm veel ruimte is om te versoepelen”, zegt Van Ranst bij VTM Nieuws. “Ik denk dat we deze storm moeten doorstaan met de maatregelen die we nu hebben, hopelijk met wat aanpassingen. Dat zullen we morgen wel zien.”

“Op dit moment is het onverstandig om aan versoepelingen te denken”, gaat Van Ranst verder. “We zitten nu in het stijgende deel van de curve. Dan ga je niet automatisch denken aan versoepelingen. Verstrengingen hebben op dit moment niet veel zin. Dat effect zal je pas binnen een aantal weken zien. We moeten het doen met de maatregelen die we nu hebben en met de maatregelen die mensen vrijwillig nemen. Als men tot een risicogroep behoort, kan men wat vaker een FFP2-masker opzetten. Wanneer men niet in quarantaine moet, betekent dat niet dat men geen hoogrisicocontact heeft gehad. Men kan dan ook veel voorzichtiger zijn dan anders.”

