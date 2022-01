ANTWERPEN Ben (29) verzamelt voor het eerst in België volledig bioscoop- en streaming­aan­bod: “Cinemapp is ontstaan uit persoonlij­ke frustratie”

Op welke streamingsdienst kan ik het volgende seizoen van mijn favoriete serie bekijken? In welke bioscopen kan ik de nieuwe blockbuster zien? In welk obscuur zaaltje kan ik die documentaire aanschouwen? Voor het eerst in ons land is al die informatie verzameld op één plek. Maak kennis met Cinemapp en bedenker Ben: “Het aanbod was zo groot en versnipperd over verschillende media, daarom heb ik dit platform gecreëerd.”

