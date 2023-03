Wat is stikstof precies? Waarom is het gevaarlijk? En kunnen we er iets aan doen? 5 vragen beantwoord

De Vlaamse regering is in volle crisis nu N-VA en CD&V nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan in de laatste knelpunten van het stikstofdossier. Het is een lastig dossier, dat al jaren als een donderwolk boven Vlaanderen hangt. Maar waarom is stikstof zo’n groot probleem? Hoe gevaarlijk is het? En welke oplossingen zijn er?