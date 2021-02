Wat is nu toch het smaakgeheim achter de waanzinnig populaire Lotus-speculoos? “Slechts 6 mensen op deze wereld kennen het recept”

Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën van palm en raap, kandijstroop, rijsmiddel, sojabloem, zout en kaneel. Ziedaar de bescheiden ingrediëntenlijst van de Lotus-speculoos. En toch blijft dit koekje vanuit het Oost-Vlaamse Lembeke stormenderhand de wereld veroveren, getuige de straffe omzetcijfers en de nieuwe plannen om de speculoosfabriek in de VS te verdubbelen. Terwijl vandaag al jaarlijks 7 miljard speculoosjes in liefst 65 landen worden opgepeuzeld. Is de smaak dan zo uniek? “Ook, maar vooral universeel”, zegt de bekende chocolatier en ‘Junior Bake Off’-jurylid Dominique Persoone.

Quote In dit koekje zitten zoet en zout perfect verenigd Chocolatier en ‘Junior Bake Off’-jurylid Dominique Persoone

“Iedereen lust graag zout en zoet, toch? Wel, die twee smaken zitten perfect verenigd in dat ene koekje. Met die kleine kaneeltoets erbovenop. Als ik zelf speculoos maak, gebruik ik daarvoor een ganse kruidentuin. Naast de onvermijdelijke kaneel ook gember, kruidnagel enzovoort. Vlaams ambachtelijk, ja, maar voor het buitenland is dat vaak te gekruid. En dat hadden ze bij Lotus al heel lang geleden door. Eigenlijk vonden ze met hun speculoos het perfecte compromis tussen onze Vlaamse én de internationale smaakpapillen. Voor de coronacrisis vertoefde ik al eens in Azië en geloof me, dat koekje zie je daar werkelijk overal. In Japan is het zelfs de voltijdse job van sommigen om vooraf licht schuddend met de dozen te controleren of er geen koekje gebroken raakte tijdens het transport. Zo hard vereren ze die speculoos daar.”

Het perfecte bakkoekje

Al zetten ook heel wat Vlaamse hobbybakkers het koekje graag op een piëdestal, zoals Rein Corselis uit Lochristi. Op zijn populaire kookblog (www.chefrein.be) prijken heel wat dessertrecepten met de speculoos in de hoofdrol: “En net die desserten zijn het populairst in de zoekopdrachten. Niet alleen is de Lotus-speculoos op zichzelf al lekker — subtiel zoet en zout en met die mooie nasmaak van kaneel — maar tegelijk vormt hij ook het perfecte bakkoekje. Krokant als het nodig is, maar ook zeer makkelijk te doordrenken als het moet, bijvoorbeeld met koffievulling zoals bij een tiramisu. Voor elke hobbybakker is het een veelzijdig en dus dankbaar ingrediënt.”

Volledig scherm Dominique Persoone: "In Aziatische landen als Zuid-Korea en Japan vereren ze de Lotus-speculoos gewoon." © Gregory Van Gansen / Photo News

Opvallend: waar bij een wereldsucces meteen kopieën opduiken, blijft het tot op vandaag wachten op de perfecte Lotus-kopie. Ook Dominique Persoone brak er zich al het hoofd over: “Die ingrediëntenlijst is nochtans niet ingewikkeld. Maar het geheim schuilt ongetwijfeld in de details. De wijze waarop de kandijsuiker gekaramelliseerd werd, of de exacte grammage zout of kaneel... Al zullen we dat nooit te weten komen, hè. Het zou me niet verbazen als er tot op vandaag bij Lotus Bakeries zéér weinig mensen het exacte en volledige recept kennen.”

Recept is top secret

“Precies”, knikt Lotus Bakeries-CEO Jan Boone. “Van de 2.000 werknemers in ons bedrijf kennen er welgeteld 6 het recept. Meer is niet nodig. Al heeft Dominique Persoone wel een verdienstelijke poging gedaan. Onder meer voor de karamellisatie gebruiken we inderdaad een speciale techniek, net als voor het krokant maken en houden van ons speculooskoekje. Al gebruiken we op wat minieme aanpassingen na — zoals de vervanging van dierlijke door plantaardige vetten — nog altijd hetzelfde recept als mijn grootvader-oprichter, en dat al bijna 90 jaar. Met in opgelegde volgorde: eerst de crispiness (het krokante, red.), dan de zoete toets en vervolgens de nasmaak van kaneel. Zonder dat één smaakaccent domineert. Niet het kruidige, en niet het zoete, zodat iedereen de volgende dag opnieuw zin heeft in een speculooskoekje. En de dag later alweer... Niets mag in de smaak te uitgesproken zijn, en daar slaagt onze speculoos perfect in.”

Volledig scherm Lotus Bakeries-CEO: "Slechts 6 mensen in het ganse bedrijf kennen het exacte recept van onze speculoos." © Lotus Bakeries

Daar komt Biscoff, maar ‘speculoos’ blijft hier op de verpakking Volledig scherm © Lotus Een Vlaamse storm van verontwaardiging brak begin november los toen Lotus Bakeries aankondigde ook voor onze markt het woord ‘speculoos’ te vervangen door de internationale merknaam ‘Biscoff’, de samentrekking van ‘biscuit with coffee’. “Vanaf maart-april zullen die nieuwe verpakkingen ook in de Belgische winkelrekken belanden”, aldus Lotus-baas Jan Boone. “Maar we hebben wel degelijk rekening gehouden met de vele reacties. Op de verpakkingen voor België, Frankrijk en Nederland zal naast Biscoff nog altijd promiment ‘speculoos’ prijken. We zijn wat te naïef geweest en hebben de emotionele gehechtheid van de mensen aan dat woord onderschat.”