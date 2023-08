Wat is het geheim van Hendrik Dupont (94), die al 34 jaar op rij de Dodentocht loopt?

Update Verhaal van Vlamingen die roos met verlovings­ring in Spanje vonden krijgt happy end: eigenaars van ring melden zich

Afgelopen weekend brachten we het unieke verhaal van de Vlaamse Ann Van Campfort die tijdens een boottochtje met haar familie in het Spaanse Javea een plastieken roos in het water terugvond. Aan de roos hing een papiertje met daarop ‘Wil je met me trouwen?’ in het Spaans geschreven. In de bloem zat ook een verlovingsring. Van Campfort contacteerde onze redactie in de hoop de eigenaar van de ring te vinden, en dat is bij deze ook gelukt. De tortelduifjes achter het huwelijksaanzoek zagen het artikel van HLN passeren en hebben zich nu gemeld.