“Wat is er aan de hand met deze wereld, waar we het materieel nog nooit zo goed hebben gehad, dat zo veel mensen niet meer kunnen?”

“Het steekt toch wel”, zegt psychiater Dirk De Wachter terwijl we naar het parkje in zijn buurt wandelen. In normale tijden zat hij nu met een glas Ricard op een terrasje in Parijs, waar de vertaling van zijn boek De kunst van het ongelukkig zijn gelanceerd werd. In de plaats daarvan zit hij gewoon ‘in zijn kot’ in Antwerpen, waar hij alles noodgedwongen op een schermpje moest volgen. “Weinig romantisch”, klinkt het. “Dus ja, dit is wel een beetje ongelukkig zijn. Ik zou dus beter zelf mijn boek nog eens lezen.”