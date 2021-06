Wat is een adenovirus? Vaccinoloog Corinne Vandermeulen beantwoordt vragen over het J&J-vaccin

GENT Duikteam ontdekt 216 kilo cocaïne (straat­waar­de 10 miljoen euro) onder Braziliaan­se fruitsap­boot in Gentse haven

11:22 In de Gentse haven is maandag een lading van 216 kilo cocaïne, goed voor een straatwaarde van meer dan 10 miljoen euro, ontdekt op een fruitsapboot uit Brazilië. Dat meldt de federale politie. Een duikteam haalde de cocaïne uit een zeekast onder de waterlijn van het schip, na een tip van de Australische federale politie. Het schip vervoerde sinaasappelsap in bulk vanuit Santos in Brazilië, naar de Gentse haven.