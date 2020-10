Wat is die plastic koker waarin coronapatiënten vervoerd worden?

4 miljoen sneltests voor Vlaanderen in november. Maar waar zullen ze juist worden ingezet?

16:50 Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Vlaanderen gaat dan toch investeren in sneltesten. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en de Vlaamse regering kopen 4 miljoen sneltesten. De eerste lading zou midden november al aankomen. De hamvraag is nu waar ze juist zullen worden ingezet. De grote lijnen van de strategie zijn al bepaald, maar experts twijfelen voorlopig nog of ze de sneltesten kunnen gebruiken bij bewoners en personeel van de woonzorgcentra, omdat de tests iets minder gevoelig zijn.