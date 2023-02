Wat heeft Nationale Veiligheidsraad beslist over aanpak drugscriminaliteit? Volg hier de persconferentie

Vergunning van crèche Olio in Balegem opgeheven na ijzingwek­ken­de beelden: “Dit gedrag is volstrekt ontoelaat­baar”

Kinderopvang Olio uit Balegem (Oosterzele) is zijn vergunning kwijt nadat maandagavond verontrustende beelden naar buiten werden gebracht in de media. Dat meldt het agentschap Opgroeien, dat de crèche vorig week al voor drie maanden schorste. Op de beelden is te zien hoe een medewerker de kinderen hardhandig aanpakt. “De beelden zijn choquerend”, reageert het agentschap. “Dit gedrag is volstrekt ontoelaatbaar.”