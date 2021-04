Wat hangt Sihame El Kaouakibi boven het hoofd?

Welke onderzoeken lopen er?

Het meest explosieve is ongetwijfeld het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude bij de vzw Let’s Go Urban en een aantal verwante vennootschappen. Het Antwerpse parket opende het dossier zonder te verduidelijken om welke aanklachten het gaat. We weten intussen dat de forensische audit van het bureau i-Force en het verslag van de voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban – die beide vernietigend waren – aan het gerecht werden overgemaakt. Daarnaast zijn er de vele onthullingen in de pers. Dat het parket dit dossier doorspeelde naar de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie, kan erop wijzen dat ook onderzocht zal worden of er fraude is gepleegd met verkiezingsuitgaven.