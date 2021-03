Wat hangt er mogelijk boven het hoofd van El Kaouakibi?

Het verslag van de voorlopig bewindvoerder over de vzw Let’s Go Urban is hard, volgens haar zou het de afgelopen jaren vooral om één ding gedraaid hebben: het financieel gewin voor El Kaouakibi en haar andere vennootschappen. 1 miljoen euro zou doorgesluisd zijn naar persoonlijke vennootschappen van El Kaouakibi. Daarnaast blijkt ook dat er voor renovaties in de privéwoning subsidiegeld van de Brusselse vzw WeLoveBXL gebruikt is. En dan zijn er nog die vermoedelijk vervalste facturen die aan Stad Antwerpen werden gegeven in ruil voor subsidies.

Maximum 15 jaar cel

Er is momenteel een gerechtelijk onderzoek opgestart door het parket van Antwerpen, waarbij een onderzoeksrechter dit allemaal tot in het detail uitzoekt. Daaruit zal moeten blijken of El Kaouakibi effectief illegaal te werk ging en strafrechtelijk vervolgd kan worden. Maar wat riskeert ze dan, mocht dit het geval zijn? Het vervalsen van facturen valt onder valsheid in geschriften. Daarbij kan een rechter een zeer zware straf uitspreken. Dat kan gaan van een simpele geldboete tot een maximumstraf van 15 jaar cel.

Daarnaast kan ze mogelijk vervolgd worden voor het doorsluizen van subsidiegeld naar haar privé en persoonlijke vennootschappen. Hier gaat het over misbruik van vertrouwen. Simpel gezegd: het verduisteren of verspillen van goederen of gelden, die overhandigd zijn onder de verplichting om ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden. Dat staat een gevangenisstraf op van één maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 500 euro. Maar de grootste klap kan mogelijk komen via de verbeurdverklaring. Een rechter kan oordelen dat alles dat met het geld aangekocht is, of het geld zelf verbeurdverklaard wordt. Dat wil dus zeggen dat er mogelijk honderdduizenden euro’s van El Kaouakibi afgepakt kunnen worden door de rechtbank.

