Wat een vrouw, wat een palmares: Queen Elizabeth (96) ontmoette in zeven decennia 13 Amerikaanse presidenten

Lege rekken mogelijk bij Delhaize na brand bij vleesver­wer­kings­be­drijf in Gentse haven

14 juni De brand die het vleesverwerkingsbedrijf Hilton Foods in de Gentse haven in de as legde, heeft ook gevolgen voor Delhaize. Hilton is een "strategische partner" die voorverpakte varkensvleesproducten levert aan de supermarktketen. Mogelijk zullen morgen enkele producten onbeschikbaar zijn, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.