Wat een feest! Vandaag zijn de meeste Belgen jarig

Vandaag, op 10 mei, vieren maar liefst 27.722 van de bijna 9,5 miljoen Belgen hun verjaardag. Op geen enkele andere dag zijn zoveel mensen in België jarig. Ook de rest van de meimaand zijn er een heleboel jarigen in ons land, want de top 10 wordt aangevuld met 3, 5, 6, 11 en 14 mei, en 28 april. Tussen half april en begin mei worden de meeste kaarsjes uitgeblazen. Dat schrijft ‘De Standaard’ op basis van cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Mei blijkt dus een vruchtbare maand, maar is toch niet de maand met de meeste verjaardagen. Die eer gaat naar juli, met een tweede plaats voor de maand juni. De topperiode is ook al heel wat verschoven doorheen de jaren. In de jaren 70 lag die nog tussen april en juni, terwijl die nu verschoven is naar de periode van juli tot september. Dat komt enerzijds doordat er nu meer mensen geboren worden in de zomer, en ook meer mensen sterven uit een eerdere topperiode: het voorjaar.

Lees ook Scoor op Moederdag met een handtas voor mama: 15 hippe exemplaren van 55 tot 525 euro

Hoe komt dat nu dat de ene periode meer geboortes ziet dan de andere? Die vraag houdt onderzoekers al lang bezig. Vroeger waren er opvallend minder mensen jarig in de wintermaanden, en dat is best makkelijk te verklaren. Door gebrekkige medische kennis was de babysterfte namelijk erg hoog. Die periode ziet ook nu nog een hogere circulatie van besmettelijke ziekten. Maar hebben temperaturen ook een invloed op de kwaliteit van het mannelijk zaad, of op de vruchtbaarheid van de vrouw? Volgens Patrick Deboosere, demograaf aan de Vrije Universiteit van Brussel, zijn veel van die onderzoeken bediscussieerbaar.

Door de vooruitgang op medisch vlak komt nog een opvallend fenomeen voor. Meer dan ooit wordt gekozen voor een ingeleide bevalling of een keizersnede. Daarom is het mogelijk om toch ietwat te kiezen wanneer de bevalling plaatsvindt. Daarbij worden feest- en weekenddagen vermeden door de dokters, waardoor de meeste kinderen in ons land geboren worden op maandagen en vrijdagen. Ook ouders kiezen er soms voor om dagen te mijden, zoals 29 februari, en natuurlijk vrijdag de dertiende.