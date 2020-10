Wat denken experts over nieuwe maatregelen? “Ze zullen niet volstaan”

“Alles ligt in de lijn met de eerdere maatregelen om zo veel mogelijk groepen mensen uit elkaar te houden. Nu is het vooral de bedoeling om zo veel mogelijk mensen uit elkaar te houden. Dat wordt ons gedicteerd door de enorm stijgende cijfers”, zei Van Damme deze ochtend in het VTM Nieuws. Van Damme liet zich tevreden uit met de sense of urgency. “De cijfers spreken voor zich. In een exponentiële fase waarbij je telkens twee à drie weken achterloopt op het virus ben ik heel blij dat men wil dat de maatregelen meteen effect hebben.”

Lees ook OVERZICHT. Deze extra maatregelen heeft het Overlegcomité genomen en gaan vandaag al in

Quote Alle inspannin­gen die ervoor zorgen dat mensen uit elkaar gehouden worden, gaan effect hebben Epidemioloog Pierre Van Damme

Een nieuwe lockdown sloot Van Damme net als andere experts eerder deze week niet uit, maar die komt er dus voorlopig niet. “Niemand, geen enkele expert, politicus of burger, wil graag een lockdown. We zullen nooit één naar voor schuiven zoals in maart en april. Misschien moeten we een ander woord uitvinden. Het zal een kunst zijn om de scholen open te houden, de zorg recht te houden en de bedrijven te laten draaien, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat er geen massa mensen bij elkaar gaat zitten. Dat is een alternatieve lockdown”, zei van Damme.

“Hadden we verder kunnen gaan? Misschien op een aantal plaatsen wel, maar dat is een politieke beslissing.” Zo geldt er in het hoger onderwijs voortaan een maximumbezetting van 20 procent met mondmaskerplicht. De eerstejaars krijgen een uitzondering van 50 procent. Die beslissing verwondert Van Damme. “Ik zit zelf in het onderwijs als vicedecaan en zie die studenten regelmatig. De UGent volgt code rood, de Universiteit Antwerpen volgt een verscherpte code oranje. Het zou bijna logisch zijn om aan alle studenten een inspanning van vier weken te vragen.” “Zo breng je heel wat volk niet op de been, want elk weekend keren ze terug naar de ouders. Misschien is dit een gemiste kans, want in die leeftijdscategorie circuleert het virus toch heel gemakkelijk.”

“Het is belangrijk dat men weer de nadruk legt op telewerk. Alle inspanningen die ervoor zorgen dat mensen uit elkaar gehouden worden, gaan effect hebben. Of dat nu is binnen bedrijven, hogescholen of jeugdbewegingen. We moeten absoluut iets doen, want we stevenen af op een situatie die minstens even erg is als in maart en april”, aldus Van Damme nog in het VTM Nieuws.

Quote Ik denk niet dat de maatrege­len die vandaag zijn aangekon­digd voldoende zullen zijn ULB-epidemioloog Yves Coppieters

ULB-epidemioloog Yves Coppieters vreest dat de maatregelen niet zullen volstaan. “We hebben een maand lang op sterke maatregelen gewacht om voor eens en voor altijd de transmissie te doorbreken en de curve af te vlakken, ik denk niet dat de maatregelen die vandaag zijn aangekondigd, en een verlenging zijn van de maatregelen die vorige week werden aangekondigd, voldoende zullen zijn”, aldus Coppieters bij de RTBF.

“We zitten in een kritieke periode, we dachten dat we op onderwijsniveau de herfstvakantie konden gebruiken om transmissies in de schoolomgeving te stoppen, maar dat wordt helemaal niet overwogen. Ik denk dat we ons in een onbekende situatie bevinden. We nemen het risico dat deze maatregelen effectief zullen zijn, we hopen het allemaal, maar het is helemaal niet zeker”, aldus Coppieters nog.

Van Ranst: “We zitten op gevaarlijk punt”

Viroloog Marc Van Ranst zei in het ‘Het Journaal’ niet verbaasd te zullen zijn als er volgende week opnieuw een Overlegcomité zal samenkomen waar strengere coronamaatregelen zullen genomen worden. “We zitten op een gevaarlijk punt in de epidemie”, aldus Van Ranst. “De cijfers gaan steil omhoog. Dan kan je natuurlijk proberen met rustige vastheid te zeggen dat de reeds genomen maatregelen zullen werken. Iedereen is daar een beetje nerveus over, politici zeker ook. Wanneer we de break in die curve niet vlug zien, dan dringen zich andere maatregelen op. Maar dat zien we dan wel weer.”