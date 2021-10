Wat de politiek kan doen om de stijgende energieprijzen te counteren (en wat ze effectief van plan is)

Brede opklarin­gen maar ook wolken: kwik klimt tot 16 graden

30 september Het wordt een vrij mooie dag. Vanochtend krijgen we in vele streken brede opklaringen met hoge wolkensluiers. In de loop van de voormiddag en na de middag verschijnen er behoorlijk wat middelhoge wolkenvelden vanaf het westen. Over het westen en het noordwesten kan het in de loop van de dag hier en daar wat druppelen, elders blijft het droog. De maxima schommelen tussen 11 en 16 graden.