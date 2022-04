Wat de justitieminister ging vertellen aan geïnterneerde in Sint-Gillis: “Voortaan even goede zorg in de gevangenis als buiten”

Onderwijs­mi­nis­ter Désir ontkent dat in Brusselse scholen wordt lesgegeven in het Arabisch

Minister van Onderwijs van de Franse gemeenschapsregering, Caroline Désir (PS), ontkent dat er in de Brusselse scholen wordt lesgegeven in het Arabisch. Ze weerlegt daarmee uitspraken die Vooruit-voorzitter Conner Rousseau deed in een interview met Humo. “Dat klopt niet”, zei Désir in de plenaire vergadering van het parlement van de Franse Gemeenschapsregering, na een vraag van Latifa Gahouchi (PS).

27 april