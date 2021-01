Wat bezielt iemand om 900 sms’en te sturen?

Jaarlijks doen minstens 21.000 Belgische slachtoffers aangifte bij de politie van ernstige overlast door een ander persoon. Vaak gaat het om stalking: iemand herhaaldelijk en doelgericht lastigvallen. Het kan gaan om stalken van een kennis, een collega of zelfs een onbekende, maar in de meeste gevallen gaat het om stalking van een (ex-)partner, zegt professor forensische psychologie Frederic Declercq (UGent). “Vaak treedt stalking op na een relatiebreuk of wanneer een verhouding op de klippen dreigt te lopen. De stalker wil dan angst aanjagen, wraak nemen of gewoon in contact blijven met het slachtoffer.”