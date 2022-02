Wat betekent het energieakkoord voor u? Geldexpert Paul D'Hoore beantwoordt de belangrijkste vragen

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen om de hoge energieprijzen te counteren. Zo komt er een tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit en zal iedereen een verwarmingspremie van 100 euro krijgen. Hoe werkt die btw-verlaging precies? En hoe gaan we de maatregelen merken in onze portefeuille? Financieel expert Paul D’Hoore biedt antwoord op vijf lezersvragen.

Hoe werkt de tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit precies?

“We weten het nog niet zeker. We verwachten dat er 6 procent btw - dus die verlaging - al wordt verrekend op de voorschotfacturen die vanaf 1 maart binnenkomen tot en met juni, maar definitief zal worden aangepast op de eindfactuur. Die eindfactuur gaat over een periode van een jaar of twaalf maanden. Op vier maanden daarvan - lees: een derde van de totaalfactuur zonder btw - wordt uiteindelijk 6 procent btw geïnd, op de andere acht maanden - twee derde van de eindfactuur - blijven we 21 procent btw betalen. Zo wordt vermeden dat de lagere btw enkel van toepassing zou zijn op de maanden van maart tot juni, die minder koud zijn dan de wintermaanden.”

Er is geen specifieke compensatie voor de hoge gasprijzen, wel een algemene verwarmingspremie: hoe werkt die?

“Voor gas is er in principe geen specifieke premie, maar iedereen krijgt wel een verwarmingspremie van honderd euro. Je krijgt die merkwaardig genoeg via je elektriciteitsfactuur. Dat is eenvoudiger: iedereen heeft een elektriciteitsfactuur, maar niet iedereen verwarmt met gas. Men stort daar honderd euro bij aan de leverancier, en het kan zijn dat je het oftewel krijgt, oftewel dat het in mindering wordt gebracht op je elektriciteitsfactuur. Wellicht zal dat ten vroegste vanaf maart kunnen.”

Hoe gaan we de maatregelen merken in onze portefeuille?

“Die premie van honderd euro zal iedereen zien op de factuur. Het zit anders met de btw-verlaging op elektriciteit. De btw is een verbruikstaks: dus als je meer verbruikt, is je voordeel groter. Dat is uiteraard relatief, aangezien je dan ook meer uitgeeft. Dat hangt dus van je eigen situatie af.”

Hoe zullen de energieprijzen nog evolueren en wat is de impact?

“Dat speelt geen grote rol voor de maatregelen. In principe betaal je met een vast energiecontract maandelijks hetzelfde aan je voorschotfactuur. Het is in je voordeel dat de prijzen zakken: dan is het voordeel van de maatregelen kleiner, maar geef je minder uit.”

Het pakket aan maatregelen kost in totaal 1,1 miljard euro: zullen we dat terug moeten betalen via de belastingen?

“We betalen het altijd op één of andere manier terug. Er komt een inschepingstaks, een vliegtaks: iedereen die vanaf nu een vliegtuig neemt, betaalt een extra taks. Voor de rokers is er ook slecht nieuws: op alle tabaksproducten worden de accijnzen opgetrokken.”

“Maar in het hele energieverhaal zijn de inkomsten van de regering ook enorm toegenomen door btw en door accijnzen. Als de prijs van elektriciteit en gas stijgt, wordt het bedrag dat binnenkomt bij regering ook groter. Globaal genomen gaat dit dus niet tot een dramatische belastingverhoging leiden.”

