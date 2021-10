Wat betekent de vierde coronagolf nu precies? “Op piek zullen 400 à 600 bedden op intensieve bezet zijn”

Van Gucht: “Mondmas­kers werden te vroeg afgeschre­ven”

21 oktober Het aantal besmettingen stijgt sneller dan verwacht, vertelt viroloog Steven Van Gucht vandaag in VTM NIEUWS. “En wat we verwacht hadden, was op zich al vrij zwaar.” Er wordt gevreesd dat het aantal nodige ziekenhuisbedden voor Covid-19-patiënten nog hoger zal uitvallen dan verwacht, wat nog meer druk zet op de zorgsector. We hoeven niet te wachten op het volgend Overlegcomité voor nieuwe maatregelen, zegt Van Gucht, die vooral heil ziet in de herinvoering van mondmaskers in binnenruimtes.