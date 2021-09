Wat betekent de terugtrekking van een rechter voor het Reuzegom-proces? Onze gerechtsjournalist geeft meer uitleg

Een rechter van de drieledige rechtbankzetel, die vrijdag bij de inleidingszitting zetelde in het proces over de fatale studentendoop met Sanda Dia, heeft zich teruggetrokken. Dat meldt de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt. Advocaat Louis De Groote, die de preses van studentenclub Reuzegom bijstond, trok de neutraliteit van de rechter in twijfel omdat die verbonden is aan de KU Leuven, waar de Reuzegom-leden studeerden.

Bij de start van het proces, vrijdag, wierp Louis De Groote, advocaat van Reuzegom-preses J.J., op dat er een mogelijk probleem was met de samenstelling van de correctionele rechtbank. Een van de bijzittende rechters was namelijk verbonden aan de KU Leuven, waar niet alleen slachtoffer Sanda Dia maar ook de achttien beschuldigde Reuzegommers studeerden.

“Dat is voor ons problematisch omdat de KU Leuven reeds een benadeelde partij is en dat zij verschillende keren een standpunt heeft ingenomen gedurende het onderzoek, publiekelijk”, aldus advocaat De Groote. Na een korte schorsing ging de rechtbank niet op de zaak in maar legde ze de agenda van het proces vast. Op 12 oktober is er de volgende zitting, met getuigenissen van deskundigen.

Uitleg

“De zitting was nog maar vijf minuten bezig als een van de advocaten van de beklaagden plots een bommetje liet vallen. Hij zei dat er sprake was van partijdigheid, een van de drie rechters zou verbonden zijn aan de KU Leuven. Dat is een probleem. De KU Leuven heeft zelf al tuchtsancties ondernomen tegen de beklaagden en Sanda Dia zat op de KU Leuven”, zegt onze gerechtsexpert Jeffrey Dujardin aan HLN LIVE.

“De volgende zitting is op 12 oktober, een getuigenverhoor. Mocht de rechtbank niet zelf de beslissing genomen hebben, dan zou een van de advocaten wellicht een wrakingsverzoek ingediend hebben. Dat zou leiden tot nog meer vertraging en een van de rechters die de zetel zou moeten opgeven. Het getuigenverhoor zal onder meer gaan over het medisch luik in het dossier.”

Nieuwe wrakingsprocedure

De vrees was dat - als de bijzittende rechter dan nog steeds zou zetelen - ze op die 12de oktober gewraakt zou worden. En dat zou opnieuw tot uitstel geleid hebben. Door zich nu terug te trekken, is dat gevaar geweken. Namens de vader, broer en schoonzus van Sanda Dia reageert advocaat Sven Mary tevreden: “Ik kan deze beslissing enkel toejuichen omdat geen bijkomend tijdsverlies wordt geleden en we vooruitgang kunnen boeken”, zegt hij.

Advocaat Johan Platteau, die één van de Reuzegommers verdedigt, zag zelf geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van de rechter. Zo laat hij weten aan onze redactie. : “Maar als de rechter in kwestie zelf een stap opzij zet, is dat een complicatie minder in het proces.”

Advocaat Walter Damen spreekt van een “logische en terechte beslissing”. “Dat die rechter verbonden is aan de KU Leuven, maakt het moeilijk. Want de zaak wordt bijvoorbeeld nog betrokken in de openingszitting. Dat zou een schijn kunnen opwekken die voor niemand goed is: niet voor de beklaagden en niet voor de slachtoffers.”

Op het proces staan achttien leden van de studentenclub Reuzegom terecht voor de dood bij een studentendoop van Sanda Dia (20). Ze riskeren in theorie tot 15 jaar cel.