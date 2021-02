Wat betekenen de nieuwe eindtermen voor uw kind? “Modernisering van het secundair onderwijs, maar in een beweging is de lat ook hoger gelegd”

Spelling en grammatica keren terug

Met de nieuwe eindtermen wordt er opnieuw meer aandacht besteed aan spelling en grammatica in de lessen Nederlands. De voorbije jaren lag de nadruk eerder op communicatie. In de eindtermen waren alleen algemene doelen geformuleerd, die concreet gemaakt werden in leerplannen waar de leraar mee aan de slag ging. Omdat men bezorgd is over de onderwijskwaliteit, wil men de lat hoger leggen.