Wat betekenen de maatregelen van de Vlaamse regering? Econoom: “Dit is wat zakgeld, een schouderklopje”

“Deze maatregelen zullen heel weinig impact hebben in de versterking van de koopkracht van de Vlamingen”, zegt econoom en armoede-expert Ive Marx in ‘De afspraak’ op Canvas. “Heel weinig mensen zullen hiervan iets voelen in hun portemonnee.”

Jobbonus

Wat er nu aan koopkracht wordt bijgegeven, is volgens Marx “zeer beperkt”. Marx is teleurgesteld over de jobbonus. Volgens de regering zelf zitten honderdduizenden mensen onder die toekomstige bovengrens van 2.900 euro bruto per maand. Wie het minste verdient, zal nu 700 euro per jaar krijgen. Wie tegen die 2.900 euro aan zit, krijgt 50 euro.

“Bovendien krijgen enkel de Vlamingen met de allerlaagste lonen hier 100 euro extra ten opzichte van wat al beslist was”, zegt Marx. “Dat betekent minder dan 10 euro per maand erbij. Dat is niet veel, als je dat in verhouding zet tot de soms honderden euro’s per maand die die mensen nu moeten betalen aan energie.”

Wat betekent de jobbonus voor u? • Wie 1.950 euro bruto per maand verdient, krijgt een volledige premie van 600 euro per jaar extra. • De bovengrens voor de jobbonus verschuift naar 2.900 euro bruto. De jobbonus neemt af naarmate je meer verdient. Voor de bovenste loongrens gaat het nog om 50 euro per jaar. • De laagste inkomens krijgen in november een eenmalige premie van 100 euro extra.

Groeipakket

“De meeste uitkeringen zijn gekoppeld aan de index, ook de kinderbijslag in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen gebeurt dat niet. Dat is toch vreemd”, zegt Marx daarover. “Eigenlijk wordt hier de hervorming van de kinderbijslag ingezet, zonder het zo te benoemen. De regering erkent op deze manier dat ze een fout heeft gemaakt door te starten met een heel hoog basisbedrag. Door dat bedrag niet te koppelen aan de index laat ze die kinderbijslag wat wegsmelten.”

En ook over de sociale toeslag is Marx niet onder de indruk. 180 euro per jaar erbij volgend jaar, dat is 15 euro per maand. “Wat koop je daar nog mee in deze tijd van energiecrisis? Een fleece deken?”

Wat beteken het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, voor u? • Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt opnieuw geïndexeerd aan 2 procent. Er is geen koppeling aan de spilindex. • Er komt dit en volgend jaar ook een extra tegemoetkoming van 100 euro bovenop de sociale toeslag. • De sociale toeslag wordt vanaf volgend jaar, voor wie die nu al krijgt, uitgebreid met 180 euro per jaar.