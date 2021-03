Wat als we de maatregelen niet of minder opvolgen? Deze drie scenario's in de ziekenhuizen voorzien de experten

Snelheid in bebouwde kom in heel Vlaanderen naar 30 km/u? Peeters geen voorstan­der: “Zone 30 veralgeme­nen in onveilige straten”

25 maart Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is geen voorstander van een algemene invoering van de zone 30 in de bebouwde kom. Dat zei ze donderdag in het Vlaams Parlement na een hoorzitting met verschillende experts. Als het gaat om een straat die niet veilig is voor fietsers, vindt ze wel dat er een zone 30, fietszone of schoolstraat moet worden ingericht.