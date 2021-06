Wat als je een allergische reactie krijgt? Vaccinoloog Corinne Vandermeulen beantwoordt vragen over het Moderna-vaccin

Experts: België mag militaire capaciteit voor NAVO en VN-operaties niet terug­schroe­ven

23 juni België mag zijn militaire capaciteit voor de NAVO, de Europese defensie, internationale coalities en VN-operaties niet verder verminderen. Dat heeft een van de auteurs van een rapport in opdracht van de minister van Defensie, Ludivine Dedonder (PS), vandaag in de Kamer gezegd. Het rapport moet de Strategische Visie uit 2016 herzien en schetst de contouren van het leger in 2030.