Wat als de militaire dienstplicht opnieuw wordt ingevoerd? Hoe zat het vroeger? En wie zou een oproepingsbrief krijgen?

Willebroek Met diamant ingelegde Belgische champagne valt in de prijzen op Pentawards

Cuvée Karma 2015 van het Belgische champagnemerk Victor & Charles is op de jaarlijkse Pentawards in de prijzen gevallen. In de categorie ‘Fine wines & champagne’ kreeg Victor & Charles een bronzen medaille voor haar unieke fles waarin een echte diamant is verwerkt. Vandaag wordt de tweede jaargang van de Cuvée gelanceerd.

11:43