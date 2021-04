Wat als corona in 1991 was opgedoken? “Meer kans op sterven en vijf jaar wachten op vaccin”

1991 is geen eeuwigheid geleden. De meesten onder ons waren al geboren, de eerste laptop van Apple lag in de winkel, mensen keken al naar Frank Deboosere en Dany Verstraeten, en meubels kwamen al uit Ikea, het was bijna het leven zoals we het vandaag kennen. 1991 was het jaar van Martens VIII en IX en van een ‘zwarte zondag’ waarop Vlaams Blok voor het eerst meer dan zes procent haalde in de verkiezingen, van Seal die zong dat hij ‘crazy’ was en Salt ‘N’ Pepa die over seks wilden praten, van telegeleide scudraketten in de Golfoorlog tegen Irak en de ineenstorting van de Sovjetunie.