Wat als buurmeisje door mijn hond wordt gebeten als ze haar bal komt halen in mijn tuin? Uw vragen over het nieuwe goederenrecht beantwoord

Vanaf volgende week woensdag 1 september treedt het nieuwe en gemoderniseerde goederenrecht in voege. En dat heeft gevolgen voor u en uw tuin. Zo mag de dochter van de buren binnenkort haar bal komen halen die ze per ongeluk over de haag trapte en mag de buurman- mits uw toestemming- de stelling voor zijn verbouwing in uw tuin opbouwen. Maar wat als mijn hond onbewaakt in mijn tuin rond loopt? En wat als ik in een rijhuis woon? Uw vragen beantwoord.