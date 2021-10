Was u 25 jaar geleden een van de 300.000 betogers tijdens Witte Mars in Brussel na losbarsten zaak-Dutroux

“Dutroux eist heropening van zijn proces, wat naar zijn mening onvermijde­lijk zal leiden tot vrijspraak”

27 september Het nieuwe psychiatrisch verslag over Marc Dutroux is er, en het is iets heel anders geworden dan waar zijn advocaat op aanstuurde. Dutroux wil, volgens expertenbevindingen die 'De Morgen' in handen kreeg, "geen enkele vorm van vrijlating". Als dat ooit al een goed idee zou zijn geweest. Want volgens het rapport vormt Dutroux "een aanzienlijk risico op herhaling". Bovendien eist hij de heropening van zijn proces, wat naar zijn mening onvermijdelijk zal leiden tot vrijspraak. Hij lijkt ijzersterk in dat plan te geloven.